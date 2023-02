A Napoli rubato (e ritrovato) un Richard Mille in edizione limitata: vale quasi 2 milioni di euro La Polizia ha perquisito alcuni membri di quello che è un vero e proprio sodalizio dedito alle rapine di orologi di lusso a Napoli: sequestrati 24 preziosi e 460mila euro in contanti.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli le rapine di orologi di lusso, soprattutto ai danni di malcapitati turisti, sono purtroppo molto comuni e diffuse. E così lo scorso 20 febbraio gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a quelli della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato Poggioreale della Polizia di Stato, hanno perquisito vari membri di quello che è considerato un vero e proprio gruppo criminale dedito alle rapine di orologi di lusso. I poliziotti hanno così scoperto e sequestrato, in totale, 460mila euro in contanti e 24 orologi di lusso: tra questi spiccava un Richard Mille della serie molto limitata "Yohan Blake", del valore di 1 milione e 700mila euro.

Gli orologi sequestrati valgono oltre 6 milioni di euro

Non solo il Richard Mille: come detto, sono stati 24 gli orologi di lusso sequestrati dalla polizia, Rolex, Audemars Piguet e Tudor. Tra questi anche un Patek Philippe rapinato a Milano a un imprenditore locale nel gennaio del 2023. Il valore complessivo dei 24 orologi di lusso sequestrati supera i 6 milioni di euro.

Rapina una coppia nel cuore di Napoli: arrestato un 19enne

Nell'ambito delle attività della Polizia di Stato volte a contrastare le rapine ai danni dei turisti a Napoli, gli agenti hanno arrestato un giovane di 19 anni che, lo scorso 25 novembre, in via Toledo, nel cuore della città, si è reso protagonista di una rapina – in concorso con altri soggetti, minorenni – ai danni di una coppia. Il branco, utilizzando varie armi, tra cui un fucile a canne mozze, ha rubato alla coppia un orologio e una collana per un valore complessivo di 2mila euro.