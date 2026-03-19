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Distillerie gestite da prestanome, sequestro da due milioni di euro tra Napoli e Caserta

La Guardia di Finanza ha sequestrato “Liquori Pregiati” e “Distillerie Campane”: le due distillerie sarebbero state gestite da un nucleo familiare già condannato per bancarotta attraverso prestanomi.
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A cura di Nico Falco
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Immagine di repertorio
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Le distillerie "Liquori Pregiati" di Mugnano di Napoli e "Distillerie Campane" di Pastorano (Caserta) sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza: sarebbero state gestite da un nucleo familiare che le avrebbe utilizzate, attraverso prestanomi, dopo il fallimento delle proprie società. Il valore complessivo dei compendi aziendali ammonta a circa 2 milioni di euro

Il decreto di sequestro è stato emesso dalla Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli (presidente Teresa Areniello); i destinatari, tre fratelli e il padre, sono stati già condannati in via definitiva per associazione per delinquere, frode fiscale, omessa dichiarazione, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle è emerso che i componenti del nucleo familiare avevano gestito di fatto due società del settore della commercializzazione di alcol e bevande alcoliche fino al 2014, quando erano state dichiarate fallite.

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Successivamente, però, gli indagati avevano proseguito l'attività imprenditoriale attraverso due nuove società, nelle quali avevano trasferito gli asset aziendali di quelle fallite. Sulla base degli elementi raccolti, e ritenuta la pericolosità sociale dei coinvolti, era stato disposto il sequestro della società di Mugnano, eseguito a dicembre (ed oggi arrivato a confisca); successivamente la stessa Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha emesso un ulteriore decreto di sequestro nei confronti dell'intero compendio aziendale e delle quote societarie dell'azienda con sede a Pastorano, formalmente intestata a prestanome e nella quale, secondo gli inquirenti, sarebbero state riversate ingenti risorse provenienti dai reati per i quali è arrivata la condanna definitiva.

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