A Napoli la pensilina bus della Lego: sorpresa in via Toledo e piazza Carità

Pensilina del bus targata Lego a Napoli

A Napoli una pensilina dei bus Anm della Lego in pieno centro storico. Sorpresa in via Toledo, all'angolo con piazza Carità, proprio di fronte al ristorante Nennella. La pensilina della famosa casa di mattoncini per le costruzioni giocattolo è apparsa nelle ultime ore, tra lo stupore dei viaggiatori in attesa dei pullman. Tutta dipinta di giallo e di verde, con i classici ometti a fare capolino dal tetto. Sopra lo slogan "Non smettere mai di giocare" che rientra nella campagna annuale "Rebuild the world" del Gruppo Lego, che celebra l'impatto positivo della creatività e del gioco. Un maxi-schermo digitale proietta il cortometraggio Never Stop Playing, con la canzone "High Voltage" degli AC/DC come colonna sonora. Protagonista è l'attore Tom Holland, famoso per aver interpretato il ruolo di Spider-Man nell'Mcu dell'Universo Marvel. È uno dei protagonisti di Avengers: Endgame.

Fino a quando si potrà vedere la pensilina bus della Lego

Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, di una installazione temporanea a pagamento. La pensilina è stata installata lunedì 22 settembre e resterà per due settimane. Una iniziativa gestita da Igp Decaux, la società che si occupa delle affissioni pubblicitarie per le stazioni ed i mezzi di trasporto dell'Anm. L'azienda napoletana della mobilità urbana non se ne è occupata, quindi. La pensilina della Lego, però, è vera e funzionante a tutti gli effetti. I bus si fermano e fanno scendere e salire i passeggeri. Una palina informativa luminosa manda a rotazione le informazioni utili sulla viabilità cittadina. La novità è stata accolta positivamente da cittadini e turisti che si stanno affollando attorno alla pensilina per scattarsi foto e selfie.