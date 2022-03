A Napoli apre una nuova mensa per i poveri e i senza tetto a via Carbonara La mensa “Don Raffaele Criscuolo” sarà presso la chiesa di Santa Sofia, in via Santa Sofia 30, messa a disposizione dalla Curia di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli apre una nuova mensa per i poveri e per i senza tetto. La nuova sede della mensa “Don Raffaele Criscuolo” sarà presso la chiesa di Santa Sofia, in via Santa Sofia 30, una traversa di via San Giovanni a Carbonara, a pochi passi dall'Hotel Palazzo Caracciolo. È messa a disposizione della Curia Arcivescovile di Napoli e sarà gestita dal Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo di Napoli. Il taglio del nastro avverrà domani, giovedì 3 marzo alle ore 10,00.

I nuovi locali saranno benedetti dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia. Saranno presenti il vice Sindaco di Napoli, Maria Filippone, la presidente del Consiglio Centrale della San Vincenzo di Napoli, Carmela Palmese, Antonio Gianrico, Presidente nazionale Società di San Vincenzo De Paoli e Giuseppe Maienza Presidente della conferenza Criscuolo che gestirà il servizio.

La mensa “Don Raffaele Criscuolo” è stata fondata nel 1978 presso la Torre Virtus di Porta Capuana ed oltre a soddisfare il bisogno primario dell’alimentazione, è anche luogo di incontro, di ascolto e di conoscenza dell’altro. I volontari vincenziani offrono da sempre il loro servizio in spirito di carità ora nella nuova sede che, come detto, si trova nella chiesa di Santa Sofia, poco lontana dal Palazzo Arcivescovile di largo Donnaregina.

La Curia di Napoli conferma il suo impegno a sostegno dei più fragili e dei bisognosi. La nuova mensa al centro storico di Napoli aiuterà tanti clochard, circa 2mila quelli censiti in città, e i tanti nuovi poveri che purtroppo sono stati colpiti dalla crisi del Coronavirus, offrendo un piatto caldo a chi non ha i soldi per permetterselo.