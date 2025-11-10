napoli
A Napoli 41 feriti per incidenti stradali in 5 giorni, due sono gravi in prognosi riservata

A Napoli 41 incidenti stradali con feriti tra il 6 e il 10 novembre: due sono in prognosi riservata. Altri 17 incidenti tra veicoli.
A cura di Pierluigi Frattasi
A Napoli 41 feriti per incidenti stradali negli ultimi 5 giorni. Tra questi anche due molto gravi, ricoverati entrambi in prognosi riservata. È il pesante bilancio dei sinistri avvenuti nelle vie, nei vicoli e nelle piazze partenopee da giovedì 6 ad oggi, lunedì 10 novembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Ciro Esposito, con le squadre dell'infortunistica stradale o le pattuglie del Cot, coordinate dalla centrale operativa. A questi 41 incidenti si aggiungono altri 17 incidenti che hanno coinvolto auto e moto che però, per fortuna, non hanno registrato feriti.

L'ultimo sinistro grave, in ordine di tempo, è avvenuto proprio questa notte, poco dopo la mezzanotte e mezza, a Fuorigrotta, dove una ragazzina di 14 anni, come anticipato da Fanpage.it, è stata investita da una moto in via Giambattista Marino, di fronte allo Stadio Maradona e a pochi passi dal McDonald's.

Incidente a Chiaiano, tamponamento tra tre auto

Sempre questa notte, un altro incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito a Napoli, la strada di Chiaiano che conduce verso i comuni dell'area nord, come Mugnano e Villaricca. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre, si sarebbe verificato l'incidente che ha visto coinvolte tre auto. Una di queste ha terminato la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione, riportando seri danni al cofano anteriore. La situazione della sicurezza stradale resta prioritaria a Napoli, con numerosi incidenti che si verificano in particolare di notte e nel weekend.

Cronaca
Incidenti stradali
napoli
