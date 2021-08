A Ischia il reparto di Medicina generale sarà riconvertito: ospiterà nuovamente malati di Covid Da domani, mercoledì 18 agosto, il reparto di Medicina generale dell’ospedale Rizzoli di Ischia sarà riconvertito e ospiterà pazienti affetti da Coronavirus. A confermare la notizia è il direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore. Negli ultimi giorni, sull’isola, sono stati registrati trecento positivi. Tra loro molti non sono vaccinati.

A cura di Ilaria Quattrone

Da domani, mercoledì 18 agosto, il reparto di Medicina generale dell'ospedale Rizzoli di Ischia – in provincia di Napoli – sarà riconvertito e ospiterà persone positive al Coronavirus. A confermare la notizia è il direttore dell'Asl Napoli 2 Antonio D'Amore in un'intervista all'agenzia Agi: "Uno zoccolo duro di residenti, possiamo anche chiamarli no vax, si sono infettati e adesso è a rischio tutto il lavoro".

Registrati trecento positivi negli ultimi giorni

L'isola negli scorsi mesi era stata dichiarata Covid free e adesso invece si trova a dover fare i conti con questo nuovo picco di contagi. Negli ultimi giorni, che al momento conta 270mila presenze, sono stati registrati trecento positivi. A questi si aggiungono sette persone ricoverate e due decessi in ventiquattro ore: "La nostra preoccupazione – spiega ancora D'Amore – è mista a rabbia. Ci sono 170 residenti positivi e tutti sono non vaccinati". Tra loro ci sarebbero molti giovani. Contagiati anche sessanta turisti e molte persone che hanno ricevuto solo una dose. Per incentivare le vaccinazioni, da giovedì ci saranno camper in sei piazze: "L'invito è a tutti – conclude D'Amore – giovani, anziani, turisti e residenti. Venite a vaccinarvi".

Il bollettino con i dati di oggi

Secondo il bollettino diramato nella giornata di oggi, in Campania sono stati registrati 335 nuovi casi positivi: si tratta di 152 casi in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive si parla di 18 posti letto occupati mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 327 persone. A scendere è il tasso di positività che si ferma a 2,37 per cento rispetto a ieri quando era stato registrato al 4,68 per cento.