Covid Campania, 335 nuovi contagi e 6 morti: bollettino di martedì 17 agosto In Campania sono stati diagnosticati oggi, martedì 17 agosto, 335 nuovi casi positivi, 152 casi in più rispetto a ieri (ma nella giornata di lunedì i casi registrati, a causa della domenica, sono sempre di meno). Sono stati processati 14.129 test nelle ultime 24 ore e sono decedute 6 persone (2 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza, ma registrati ieri).

A cura di Enrico Tata

I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 18 a fronte dei 656 posti disponibili. I posti letto nei reparti ordinari occupati sono 327 a fronte dei 3.160 posti disponibili. Il tasso di positività odierno (quanti tamponi positivi su 100 eseguiti) scende al 2,37 per cento rispetto al al 4,68 per cento di ieri.

Agenas, Agenzia per i servizi sanitari regionali, evidenzia nel report odierno che il tasso di occupazione delle terapie intensive sta salendo in tutta Italia, anche se resta ampiamente sotto la soglia critica fissata al 10 per cento. In Campania il tasso di occupazione resta molto basso e si attesta attualmente al 3 per cento. Per quanto riguarda i reparti ordinari la soglia critica è fissata al 15 per cento, con il tasso di occupazione in Campania che è fermo all'8 per cento.

Questi i dati completi, emersi dal bollettino nazionale pubblicato dalla Protezione Civile (dati aggiornati a ieri, 16 agosto):

