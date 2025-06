A Caserta arriva Un’estate al Belvedere tra musica e teatro: in calendario Corsi, De Gregori, Ligabue e Giorgia

video suggerito

A cura di Redazione Cultura

Lucio Corsi e Francesco De Gregori

Un'Estate al Belvedere è il festival che da 10 anni accompagna i fan della musica a Caserta: organizzata da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune, si terrà dal 27 giugno al 26 settembre 2025. Saranno due i palchi che accoglieranno artisti nazionali e internazionali che si esibiranno, quindi, in due luoghi dichiarati Patrimonio dell'Unesco, quindi, oltre al Belvedere di San Leucio, appunto, sono in programma grandi eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta per un totale di 18 appuntamenti che uniscono la musica al teatro, con la prima location che accoglierà i concerti di giugno e luglio e la Reggia Session che accoglierà quelli di settembre.

Come acquistare i biglietti per gli spettacoli a Caserta

Per chiunque voglia assistere a uno dei concerti o degli spettacoli che riempiranno le notti casertane per tre mesi c'è la possibilità di acquistare i biglietti di Un’Estate da Belvedere sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali. I biglietti sono già disponibili per le varie serate e il prezzo varia a seconda dell'evento.

Quali artisti si esibiranno al Festival Un'Estate al Belvedere

Ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi casertani, da artisti come Anastacia e Marcus Miller, passando per il secondo classificato al festival di Sanremo e quinto all'Eurovision, ovvero Lucio Corsi, ma ci saranno anche Cristiano De Andrè e Diodato, fino a Francesco de Gregori, Giorgia, Gianna Nannini, Rocco Hunt e Tananai. Oltre alla musica, però, ci sarà spazio anche per il teatro, con spettacoli che vedranno protagonisti Vincenzo Salemme, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Massimiliano Gallo e Maurizio Battista. Fuori cartellone c'è anche l'appuntamento del 6 settembre con Luciano Ligabue e lo spettacolo "La notte di certe notti".

Giorgia – ph Ursu

Il calendario di Un'estate al Belvedere

Il calendario del Festival casertano, quindi, vede un cast ampio e variegato, con eventi distribuiti nell’arco di tutta la stagione estiva, che porteranno a Caserta spettatori da tutta la Campania e anche da fuori regione. Ecco il cast di tutta la stagione.

Belvedere sessions

Venerdì 27 giugno, Enrico Brignano protagonista con il one man show, “ Bello di Mamma ”.

protagonista con il one man show, “ ”. Martedì 8 luglio, il cantautore Cristiano De Andrè terrà un concerto dedicato a suo padre Fabrizio dal titolo: “ De André canta De André – Best of Estate 2025 ”.

terrà un concerto dedicato a suo padre Fabrizio dal titolo: “ ”. Giovedì 10 luglio, Maurizio Battista con il suo “ Summer Tour ”

con il suo “ ” Venerdì 11 luglio Massimiliano Gallo protagonista con il nuovo spettacolo “ Anni ’90… Noi che volevamo la favola ”. Con lui, l’attrice Shalana Santana, la cantante Carmen Scognamiglio e cinque musicisti diretti dal maestro Mimmo Napolitano.

protagonista con il nuovo spettacolo “ ”. Con lui, l’attrice Shalana Santana, la cantante Carmen Scognamiglio e cinque musicisti diretti dal maestro Mimmo Napolitano. Domenica 13 luglio Lucio Corsi si esibirà nella sua unica estiva data in Campania, per presentare live i brani del nuovo album " Volevo essere un duro" .

si esibirà nella sua unica estiva data in Campania, per presentare live i brani del nuovo album " . Mercoledì 16 luglio il concerto di Marcus Miller , stella del jazz mondiale e storico collaboratore di Miles Davis.

, stella del jazz mondiale e storico collaboratore di Miles Davis. Venerdì 18 luglio Anastacia terrà la sua unica data al sud Italia, portando le sue hit e le canzoni dell'ultimo album " Our Songs ".

terrà la sua unica data al sud Italia, portando le sue hit e le canzoni dell'ultimo album " ". Domenica 20 Diodato , già vincitore del Festival di Sanremo, porterà a Caserta le sue canzoni più belle.

, già vincitore del Festival di Sanremo, porterà a Caserta le sue canzoni più belle. Mercoledì 23 luglio Edoardo Leo porta in scena al Belvedere di San Leucio, “ Ti racconto una storia” (letture semiserie e tragicomiche).Un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir , che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi.

porta in scena al Belvedere di San Leucio, “ (letture semiserie e tragicomiche).Un reading-spettacolo, con musiche di , che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Giovedì 24 e venerdì 25 luglio Vincenzo Salemme porta in scena la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”.

Reggia Session, in piazza Carlo di Borbone

Giovedì 11 settembre, Rocco Hunt presenta live nella sua unica data campana i brani dell’ultimo album “ Ragazzo di giù ” oltre ai suoi più grandi successi.

presenta live nella sua unica data campana i brani dell’ultimo album “ ” oltre ai suoi più grandi successi. Sabato 13 settembre Tananai sarà in concerto con la data finale del suo "Calmocobra Live Tour".

concerto con la data finale del suo "Calmocobra Live Tour". Lunedì 15 settembre Francesco De Gregori con un concerto speciale davanti alla Reggia di Caserta festeggia il 50° anniversario dall'uscita di “ Rimmel ”.

con un concerto speciale davanti alla Reggia di Caserta festeggia il 50° anniversario dall'uscita di “ ”. Martedì 16 settembre e venerdì 26 settembre Giorgia terrà due concerti con cui festeggia i 30 anni di carriera con il " Come Saprei Live 2025 ”.

terrà due concerti con cui festeggia i 30 anni di carriera con il " ”. Mercoledì 17 settembre Gianna Nannini presentra lo show “Sei nell’anima”.