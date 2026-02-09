A Capaccio-Paestum allarme coccodrillo, ricerche in corso: “Avvistato in un canale”. C’è l’ipotesi dello scherzo

Foto pubblicata su Fb da Anvvfc di Capaccio Paestum ODV

Allarme alligatore a Capaccio Paestum, dove il grosso rettile sarebbe stato avvistato in un canale in località Laura Nuovo, che conduce a Ponte di Ferro. La segnalazione sarebbe arrivata da un imprenditore della ristorazione della zona che ha contattato la polizia locale. Sul posto per le operazioni di recupero tecnici del Consorzio Bonifica di Paestum, Guardie Ecozoofile, WWF e volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo (Anvvfc) di Capaccio Paestum. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono in corso le ricerche da parte della Protezione Civile. "Avvistato un alligatore adulto nel canale di bonifica denominato Laura Nuovo in località Gromola/Laura – scrive Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo (Anvvfc) – il fatto è serio chi ha le abitazioni lungo il canale fate attenzione ai bambini e agli animali domestici".

Questura di Salerno e carabinieri stanno verificando l’attendibilità della notizia, in collaborazione con la polizia locale, dopo la segnalazione da parte della protezione civile.

Le ricerche dell'alligatore nei canali di Capaccio: non si esclude scherzo

Ma non si esclude l'ipotesi che possa essersi trattato di uno scherzo. Sulle piattaforme di e-commerce sono in vendita dei galleggianti a forma di coccodrillo. In tal caso, a quanto si apprende da fonti della Protezione Civile, si procederà per la denuncia per procurato allarme.

Tra le altre ipotesi al vaglio sulla possibile presenza dell'alligatore in una zona aliena, come quella del Cilento, rispetto al suo habitat naturale, c'è quella che l'animale esotico possa essere stato detenuto illegalmente e che sia fuggito o che sia stato liberato da chi non poteva più occuparsene più, perché cresciuto troppo di dimensioni. L'invito alla popolazione è comunque ad osservare la massima prudenza, fino a quando le ricerche non saranno completate.