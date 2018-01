Il report dell'Ufficio statistica del Mibact è stato presentato stamattina da un raggiante ministro Dario Franceschini, che ha illustrato i risultati dei musei statali 2017. Numeri da record per i musei, i siti archeologici e nel complesso per il patrimonio culturale italiano. I dati definitivi, infatti, dicono che è stata superata la soglia dei 50 milioni di visitatori, mentre gli incassi sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul 2016 di circa 5 milioni di visitatori e di 20 milioni di euro. Dopo le novità, ecco alcune conferme. I cinque luoghi della cultura statali più visitati si confermano il Colosseo di Roma (con oltre 7 milioni di presenza), il parco archeologico di Pompei (3,4 milioni), e la Galleria degli Uffizi (2,2 milioni), l'Accademia di Firenze (1,6 milioni) e Castel Sant'Angelo a Roma (1,1 milioni). Il notevole aumento degli incassi, sostiene Franceschini, contribuiranno alla tutela del nostro patrimonio e che tornano regolarmente nelle casse dei musei attraverso un sistema che premia le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà con un fondo di perequazione nazionale.

Sul podio delle regioni con il maggior numero di visitatori il Lazio (23.047.225), la Campania (8.782.715), la Toscana (7.042.018). Relativamente al secondo piazzamento ottenuto ancora una volta dalla Campania, fa notare il ministro, è ormai possibile parlare di vero e propria rinascita: "La rinascita di Pompei è stata sicuramente da traino, ma sono state molto positive anche le altre esperienze delle gestioni autonome dalla Reggia di Caserta, al Museo archeologico Nazionale di Napoli, a Capodimonte, a Paestum". Nella Top 30 dei siti più visitati, infatti, la crescita più sostenuta si registra con Palazzo Pitti (+23%) e poi in quattro siti campani: la Reggia di Caserta (+23%), Ercolano (+17%), il Museo archeologico di Napoli (+16%) e Paestum (+15%). Entra per la prima volta in questa speciale classifica il Museo di Capodimonte, sempre a Napoli, che vanta l'annesso parco, che tra i luoghi gratuiti più visitati del nostro Paese è secondo dietro il Pantheon di Roma con oltre un milione di presenze.

Domani 7 gennaio, intanto, ritornano le domeniche gratuite al museo, per la prima volta nel 2018.