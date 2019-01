Un filmato inquietante mostra un ragazzo di 15 anni che brandisce una pistola pochi istanti prima di sparare accidentalmente al suo amico 17enne e ucciderlo. Quindi si è suicidato. Il dramma è avvenuto il giorno di Capodanno in un capannone a Lawrenceville, in Georgia. La clip è stata caricata su Snapchat, poco prima che Devin Hodges sparasse a Chad Carless. Il ragazzo è morto poco prima che arrivassero i soccorsi. Una tragedia che ha spinto il suo assassino, sotto choc, a correre in un giardino vicino e ad uccidersi con la stesso pistola proprio quando sul posto stava per sopraggiungere la polizia.

Un loro amico, Bralen Bennett, ha detto di aver ricevuto il filmato la mattina di Capodanno mentre dormiva. Ha appresso della duplice tragedia al risveglio. "È molto triste. Mio figlio andava a lezione con loro e ha ricevuto questo video pochi attimi prima della tragedia” ha detto il padre. Il dipartimento di polizia di Gwinnett ha dichiarato: “Gli investigatori hanno appreso che uno dei ragazzi, Hodges, stava mostrando al gruppo una pistola quando ha accidentalmente sparato un colpo”. Il proiettile “ha colpito il suo amico, Carless, seduto accanto a lui nel piccolo capannone. Carless ha ceduto alle ferite prima che arrivasse aiuto”. Mentre gli agenti stavano arrivando sulla scena, Hodges è stato visto correre tra due case, dove poi si è tolto la vita con la pistola. "I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie di entrambi questi giovani” si conclude la nota. Dopo la tragedia di lunedì, i membri di entrambi le famiglie sono stati fotografati abbracciati l'un l'altro nella strada suburbana dove è avvenuta la sparatoria.