Svolta nelle indagini sul giallo di Albareto, frazione alle porte di Modena, dove nelle scorse ore un passante si era imbattuto nel corpo seminudo e senza vita di una donna di origini africane con evidenti segni di violenza. Un uomo italiano di 41 anni è stato arrestato e ora deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario. L'uomo si è costituito alla caserma dei carabinieri di Pavullo dopo alcune ore di fuga e dopo aver compreso di non avere altre via di uscita. Dopo i primi accertamenti investigativi, gli inquirenti della squadra mobile infatti erano ormai sulle sue tracce. Il 41enne è stato interrogato dagli inquirenti e poi dal pm e per lui è scattato l'arresto. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe raccontato di aver colpito la vittima a seguito di un raptus d’ira e dopo aver concordato con lei una prestazione sessuale a pagamento.

Quando è stata trovata cadavere, nella tarda mattina di domenica in stradello Toni, la vittima del terribile omicidio, Benedita San, una 40enne nigeriana che aspettava sulla strada clienti per poter racimolare qualche soldo, aveva profondissime ferite alla testa e sul corpo. Questo fa ipotizzare agli inquirenti che l'uomo si sia accanito con una furia cieca, forse spinto anche dall'uso di sostanze stupefacenti. Il 41enne ha colpito la donna alla testa e al volto con una spranga, sfigurandola e lasciandola in una pozza di sangue. Ferite terribili che hanno spinto gli investigatori a ipotizzare subito l'omicidio.

Al momento non è ancora chiaro il movente che ha spinto l'uomo ad uccidere e poi accanirsi sulla donna prima di abbandonarla come spazzatura in un fosso in mezzo alla campagna. Non si esclude una ragione economica e cioè che l'uomo non volesse pagare quel rapporto e che per reazione alla richiesta di soldi abbia afferrato l'arma, probabilmente un grosso attrezzo da lavoro. I poliziotti infatti ipotizzano anche che la vittima possa essere stata violentata ma solo l'autopsia, già disposta dalla Procura, potrà chiarire i dettagli della vicenda.