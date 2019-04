in foto: Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di domenica 7 aprile a Modena. Il corpo di una giovane donna è stato trovato in un canale in stradello Toni ad Albareto, periferia di Modena. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio: il cadavere della donna presenterebbe evidenti segni di una violenza subita. A trovare il cadavere e a dare l’allarme è stato, intorno a mezzogiorno, un passante che in quel momento stava facendo una passeggiata col suo cane. La donna – la sua identità è ancora da accertare – non avrebbe avuto con sé nessun documento. Si tratterebbe di una donna di origini africane, apparentemente sui trentacinque anni.

Da chiarire da quanto tempo si trovasse lì il cadavere – Sul posto, per le indagini del caso, è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Inutile l'intervento di una automedica e di una ambulanza del 118: quando è stata trovata, la donna era infatti già morta. I soccorritori, dunque, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non è ancora chiaro da quanto tempo si trovasse lì il corpo, che sarebbe stato trovato seminudo, in qual canale. A quanto si apprende, la vittima indossava un maglione nella parte superiore, ma era completamente svestita in quella inferiore. Altri indumenti sono stati rinvenuti nelle vicinanze.

Terza donna uccisa negli ultimi due mesi nel Modenese – La zona del ritrovamento è piuttosto isolata e non è escluso che il cadavere possa essere stato scaricato lì nel corso della notte scorsa. Quell’area, secondo alcuni residenti, sarebbe spesso frequentata da coppie – soprattutto prostitute con i loro clienti – che si appartano proprio nel punto in cui è stato ritrovato il cadavere. Al lavoro sul posto ci sono anche gli esperti della polizia Scientifica. Si tratta della terza donna uccisa negli ultimi due mesi nel Modenese.