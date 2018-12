Il Ministero della salute ha ordinato in via precauzionale il ritiro del di un lotto di produzione del Dessert in coppetta da 65 grammi del gelato alla soia vaniglia variegato all’amarena in quanto all’interno del prodotto potrebbero essere presenti tracce di lattosio. Il lotto interessato al ritiro è contrassegnato dal codice LX299 e ha un Termine minimo di conservazione del 17/08/19. Il gelato è prodotto per Despar-Vital da Mancuso Vincenzo & c. srl presso lo stabilimento di c.da San Benedetto sn, 92021, Aragona, in provincia di Agrigento. “I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto – si legge in una nota dell’azienda – sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso“. Il richiamo è stato disposto per proteggere i soggetti intolleranti o allergici al lattosio da possibili rischi; per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato naturalmente non comporta alcun pericolo per la salute.

Si ricorda che l'autorità competente, in questo caso appunto il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti. Come consiglia Valeria Lai di Adiconsum e Centro europeo consumatori italiani, bisogna sempre consultare il sito del Dicastero, per quanto riguarda il ritiro di prodotti alimentari, per sapere cosa è stato ritenuto non idoneo alla vendita per motivi di sicurezza. Ma non è il solo modo: "In particolare per gli alimenti e i farmaci – ha sottolineato – la Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per consultare online le notifiche settimanali trasmesse da tutti i Paesi della Comunità Europea".