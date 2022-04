Violento scontro tra auto e monopattino: gravissimo un ragazzo di 17 anni Il giovane era a bordo di un monopattino elettrico quando si è scontrato contro un’auto a Vizzolo Predabissi, alle porte di Milano. Il medici giunti sul posto lo hanno trovato privo di sensi.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in condizioni gravissime un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dalle prime informazioni il giovane era a bordo di un monopattino elettrico quando si è scontrato contro un'auto verso le 13.30, in viale Sarmazzano, all'incrocio con la strada provinciale 39, a Vizzolo Predabissi, alle porte di Milano. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118 in elisoccorso e con due ambulanze.

Il 17enne è stato trovato privo di sensi: subito è stato intubato e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Alla guida dell'auto c'era una donna di 50 anni, soccorsa in codice verde perché in stato di choc. Si trova ora all'ospedale di Melegnano per accertamenti. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri che hanno provveduto con tutti i rilievi del caso: le prossime ore saranno fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità.