in foto: I chicchi di grandine (Fonte: Facebook meteo Oltrepò Pavese)

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sera sull'Oltrepo Pavese: nella zona tra Castel San Giovanni e Stradella, a causa del temporale, alcune persone sono rimaste bloccate in auto. Enormi chicchi di ghiaccio hanno infatti sfondato i parabrezza di alcuni veicoli. Oltre ai disagi registrati sulla circolazione, la grandine ha distrutto le viti e i campi della zona.

in foto: Grandinata in alcuni campi nel Pavese (Fonte: Facebook Meteo Oltrepò Pavese)

L'80 per cento delle viti e dei campi distrutti

Stando a quanto riportato in una nota stampa dalla Coldiretti Pavia, i chicchi di ghiaccio "grandi come noci" sono stati accompagnati da forti raffiche di vento. I tecnici sono adesso impegnati nella verifica dei danni. I maggiori si sono registrati a Zenevredo, Bosnasco e Montù Beccaria e anche in alcune zone a Rovescala, San Damiano al Colle e Stradella. Sempre secondo Coldiretti, è possibile che la grandinata abbia danneggiato per l'80 per cento delle viti pavesi: una situazione che potrebbe compromettere la produzione di vino di quest'anno e forse anche quella della prossima stagione.

Forte temporale anche a Milano e in Brianza

Anche ieri sera dei temporali si sono abbattuti sulla zona nord-ovest di Milano e in Brianza. Le piogge seppur violente sono però durate poche minuti. A destare preoccupazione sono le forti ondate di calore e le temperature elevate che stanno interessando la Lombardia nelle ultime settimane. In particolare il tasso di umidità che è tra le cause dei forti temporali estivi. Per la giornata di domani, mercoledì 30 giugno, proseguirà l'ondata di caldo in tutta la Regione con picchi di 34 gradi centigradi e un tasso di umidità stabile. Non si esclude quindi la possibilità di nuovi rovesci sui territori.