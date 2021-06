in foto: Immagine di repertorio

Dopo il nubifragio che ha sommerso Busto Arsizio nei giorni scorsi, la provincia di Varese è stata nuovamente colpita nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 giugno, da una violenta grandinata. Le nuvole, cariche di acqua che si è rapidamente trasformata in ghiaccio, sono arrivate dal Comasco. Una volta giunte sul basso Varesotto, hanno scatenato la grandinata costringendo i cittadini a trovare rifugio quanto prima al coperto per non rischiare di restare feriti.

Violenta grandinata nel Varesotto

Come riportato da Varesenews, la tempesta si è scatenata verso le 16 quando il temporale che si stava abbattendo sulla provincia si è trasformato nella grandinata. I primi paesi ad essere colpiti sono stati quelli della Valle Olona. Poi, sono state travolte dalla caduta dei chicchi di ghiaccio anche i comuni di Albizzate, Cavaria con Premezzo, Sumirago, Cassano Magnago, Gallarate, Oggiona con Santo Stefano, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Malpensa. Dopo la paura, verso le 17.30 e fino a oltre le 18, il maltempo ha dato una tregua alla zona e le condizioni climatiche sono tornate favorevoli con ampie schiarite.

Busto Arsizio sommersa dall'acqua durante un forte temporale

Solo tre giorni un violentissimo nubifragio ha sommerso d'acqua Busto Arsizio. All'altezza di un sottopasso, un pullman carico di persone si è inabissato nelle acque perché, pare, il conducente non si è fermato per tempo. I cittadini presenti nell'autobus sono stati immediatamente soccorsi dai vigili del fuoco. Accostatisi al mezzo con un gommone, hanno fatto uscire dai finestrini tutti i passeggeri traendoli in salvo. Resta da capire ora se c'erano adeguate segnaletiche che annunciassero il pericolo all'autista del mezzo pubblico.