Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora Gilardi

La scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco). La donna, ricoverata in condizioni critiche, è deceduta poche ore dopo.

È morta in ospedale Eleonora Gilardi, la donna che domenica scorsa, 15 marzo, è stata investita da un motorino in viale Vittorio Veneto a Ello (in provincia di Lecco). Alla guida dello scooter c'era un ragazzino di 14 anni che, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per travolgere la 47enne che camminava al margine della carreggiata. Trasportata in condizioni critiche all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, la 47enne residente a Inverigo è deceduta poche ore dopo. Gli accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso.

L'incidente si è verificato intorno alle 14 del 15 marzo lungo la strada provinciale 70 che collega Ello a Villa Vergano. Stando a quanto emerso finora, Gilardi stava camminando lungo la banchina al margine della carreggiata nel tratto della strada che prende il nome di via Vittorio Veneto e che è privo di marciapiede. Ad un certo punto, uno scooter l'ha investita provocandole traumi gravissimi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso. Dopo aver stabilizzato la 47enne, i sanitari l'hanno trasportata con la massima urgenza all'ospedale Alessandro Manzoni. Le sue condizioni, già critiche, sarebbero precipitate nelle ore successive fino al decesso.

Alla guida dello scooter c'era un 14enne. Il ragazzino è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Erba (in provincia di Como) per accertamenti, visto che aveva riportato solo ferite lievi. Stando a quanto emerso finora dai rilievi dei carabinieri della Compagnia di Merate, il 14enne avrebbe perso il controllo del motorino, ma non è ancora chiaro il motivo.