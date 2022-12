Viene investito mentre attraversa sulle strisce con il suo cane: muoiono entrambi Vincenzo Chionna e il suo husky sono stati investiti in provincia di Letto. Il padrone è morto in ospedale, mentre il suo cane è deceduto sul colpo schiacciato dalle ruote dell’auto.

Ieri sera, martedì 27 dicembre, Vincenzo Chionna stava attraversando con il suo cane la strada provinciale 54, nel Lecchese, regolarmente sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un'auto che li ha travolti. L'uomo è morto nel corso della serata in ospedale, per il suo fedele amico a quattro zampe invece non c'è stato nulla da fare sin dall'inizio.

L'incidente a Missaglia

La moglie e le figlie lo stavano aspettando per cena nella loro casa di Missaglia, comune della provincia di Lecco. Chionna, 44 anni, era a spasso con il suo husky, da cui – a quanto raccontano – non si separava mai. Quello era, infatti, il primo giorno di riposo dopo il tanto lavoro dei giorni di festa, visto che la vittima gestiva una trattoria a Carnate.

I due stanno attraversando sulle strisce pedonale la provinciale 54 per tornare a casa, ma un'auto non li ha visti e li ha travolti. L'uomo, nell'impatto con il cofano dell'auto, è stato sbalzato per diverse decine di metri e poi è piombato a terra. Il cagnolino, invece, è stato schiacciato dalle ruote.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono subito intervenute le ambulanze, che lo hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Leopoldo Mandic di Merate. Ma lì, nel corso della serata, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso. L'husky, invece, è morto sul colpo.

L'uomo che li ha investiti, un trentaseienne, si è subito fermato per prestare soccorso e ha riferito ai Carabinieri di non averli visti, a causa della scarsa illuminazione della strada. Al momento non è noto se avesse bevuto o se sia stata soltanto una tragica fatalità.