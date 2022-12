Bambina di 6 anni investita mentre cammina con la mamma incinta, portate in ospedale Una bambina di 6 anni è stata investita da un’auto mentre camminava con la mamma incinta. Il conducente si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Entrambe sono state portate all’ospedale più vicino per accertamenti.

Una bambina di 6 anni è stata investita da un'auto questa mattina in via Guglielmo Marconi a Saronno, in provincia di Varese. A pochi passi da lei c'era la mamma di 26 anni incinta. Entrambe sono state portate al pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Il conducente dell'auto, un 50enne, è stato ascoltato dalla polizia locale.

L'incidente in via Marconi

Erano passate da poco le 8 di oggi, martedì 6 dicembre. Stando a una prima ricostruzione, la bambina stava camminando leggermente dietro la mamma. Ad un certo punto è arrivata una Toyota che ha colpito la piccola. Preoccupato per quanto successo, il conducente si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi alla bambina.

La giovane donna non sarebbe stata colpita dall'auto. Tuttavia, vista la sua condizione è stata comunque portata in ospedale dal personale della Croce Rossa di Saronno. Il motivo era prettamente precauzionale, soprattutto per verificare che lo spavento e la forte emozione non avessero avuto conseguenze di sorta.

Le prime informazioni dal pronto soccorso

Dal pronto soccorso arrivano comunque buone notizie. Lo spavento è stato grande, ma le condizioni di salute non destano preoccupazione. Anche la bambina non ha subito traumi particolarmente seri. Nel frattempo, in via Marconi, poco prima dell'intersezione con via Leopardi, è arrivata anche la polizia locale di Saronno.

Dopo aver eseguito i soliti rilievi del caso e studiato la dinamica dell'incidente, hanno raccolto la testimonianza del conducente di quella Toyota. Anche la madre della bambina è stata ascoltata dagli agenti.