Investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali: muore ragazzo di 29 anni È successo ieri sera intorno alle 22.30 a Cinisello Balsamo (Milano). A perdere la vita è stato un ragazzo di 29 anni che, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce in via Gorki. Al volante una 20enne appena uscita dalla scuola serale.

Foto di repertorio

Tarda sera, dopo le 22.30, periferia dell'hinterland milanese di Cinisello Balsamo. È successo ieri l'incidente che ha fatto perdere la vita a un ragazzo di 29 anni che stava attraversando le strisce pedonali in via Gorki: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito in pieno da una macchina di passaggio e sbalzato a diversi metri dal punto dell'impatto. Il giovane è morto sul colpo: troppo gravi le ferite e i traumi riportati nello scontro. Mentre la 20enne al volante, appena uscita dalla scuola serale, rischia l'accusa di omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente di Cinisello Balsamo

Sulla dinamica indaga la polizia di Cinisello Balsamo. Il giovane avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali e la giovane conducente della Opel Adam coinvolta l'avrebbe travolto in pieno: ancora al vaglio il motivo dell'impatto avvenuto all’altezza di via Fucini nei pressi di un’area di cantiere e del Parco Nord, zona ospedale Bassini. La ragazza era appena uscita dalla scuola serale, e per il momento la sua posizione è risultata regolare (sia per i documenti di guida, sia per lo stato di salute al momento del sinistro). Successivamente ricoverata per il forte stato di shock, si è fermata a prestare i soccorsi in attesa dei i sanitari del 118, giunti sul posto insieme alla Croce Rossa di Cinisello e un'automedica giunta dal Niguarda.

L'incidente sulla strada per Malpensa

Il secondo incidente mortale nel giro di pochissimi giorni. A perdere la vita durante un incidente sulla strada per Malpensa appena due giorni fa, infatti, anche un uomo di 70 anni: era un medico milanese, morto sul colpo. Lo schianto fra due veicoli tra Magenta e Cuggiono, nel Milanese, ha mandato in tilt il traffico in direzione dell’aeroporto di Malpensa: nell'impatto, avvenuto nel comune di Mesero nel tratto Mesero Sud/A4 e Magenta, è morto l'uomo di 70 anni e sono rimasti feriti altri due uomini di 51 e 58 anni. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al chilometro 26,800, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità per l'aeroporto milanese.