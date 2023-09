Viene derubato mentre preleva: “Mi anno distratto con la scusa che mi erano caduti i soldi” Oggi a Monza un uomo è stato derubato mentre prelevava a uno sportello del bancomat: due ladri lo avrebbero distratto con una scusa per portargli via i soldi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella mattinata di oggi, martedì 26 settembre, un uomo è stato derubato mentre prelevava a uno sportello di una banca di Monza. Sul caso indagano le forze dell'ordine che sono alla ricerca dei responsabili. Al momento non è stata diffusa la cifra che è stata portata via alla vittima.

L'uomo è stato distratto da una coppia

Sulla base di quanto raccontato dallo stesso alle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alle 9.30 in uno sportello Atm di Banca Intesa che si trova in via Foscolo. A un certo punto, mentre stava svolgendo una semplice operazione, è stato avvicinato da una coppia. I due, uomo e donna, lo avrebbero distratto con una scusa. Approfittando di quei pochi attimi, gli avrebbero portato via i soldi.

La scusa utilizzata per derubarlo

La vittima ha infatti raccontato che i malviventi gli avrebbero detto che gli erano caduti i soldi proprio quando aveva terminato con l'operazione. Si è trattato di appena dieci secondi: e in quel brevissimo lasso di tempo, i due avrebbero preso i soldi dal cassetto e sarebbero poi scappati. L'uomo si è così recato dalle forze dell'ordine.

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere

Ha sporto denuncia e raccontato nei minimi dettagli quanto aveva vissuto. Le autorità hanno così dato inizio alle indagini. Hanno svolto tutti i rilievi del caso, ma soprattutto acquisito le immagini girate dalle telecamere di sorveglianze installate nella zona. Proprio quei filmati potranno dare un volto ai due ladri che adesso sono ricercati su tutto il territorio.