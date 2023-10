Derubato mentre si confessa in chiesa, una donna gli strappa la collanina d’oro Gli ha strappato la collana d’oro mentre si trovava in chiesa per confessarsi. È successo nel santuario di Santa Maria delle Grazie a Lodi. La ladra ha provato a vendergli una maglietta e poi lo ha derubato del gioiello.

A cura di Fabio Pellaco

L’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie (foto Facebook)

Un uomo è stato derubato della collana d'oro che aveva indosso mentre si stava confessando all'interno di una chiesa del centro di Lodi. Il colpo è stato messo a segno in modo fulmineo, tanto che il malcapitato non si è accorto immediatamente dell'accaduto. Per l'uomo è stato maggiore il dispiacere rispetto al danno economico, perché quel gioiello aveva un alto valore affettivo.

Una donna si è avvicinata durante la confessione

Il fatto, raccontato da il Cittadino di Lodi, è avvenuto sabato 30 settembre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in pieno centro città. Un uomo era seduto su una delle panche insieme a don Mario Marielli, il vicario parrocchiale, per ricevere il sacramento della confessione. A un tratto si è avvicinata una donna con in mano una maglietta chiedendo loro di comprarla perché aveva bisogno di soldi.

Il sacerdote ha controllato nelle tasche e le ha consegnato alcune monete. La donna invece di allontanarsi ha cercato di convincere l'uomo ad acquistare la maglietta, posandogliela più volte sulle spalle per provargli che fosse della taglia giusta.

Derubato della collana d'oro che aveva al collo

Dopo l'ennesimo rifiuto, la donna si è diretta con passo veloce all'uscita. I due hanno così ricominciato la confessione da dove erano stati interrotti, ma pochi istanti dopo l'uomo si è accorto di non avere più al collo la collana d'oro. È corso fuori dalla chiesa per tentare di fermare la donna, ma nel frattempo lei aveva già fatto perdere le sue tracce. Secondo alcune ipotesi potrebbe essersi allontanata a bordo di un auto guidata da un complice.

Per il malcapitato è stato un danno più affettivo che economico. Il gioiello, una "vecchia semplice collana d'oro", come da lui stesso descritto, aveva un valore modesto. Molto più alto il legame sentimentale che gli è stato sottratto mentre in uno dei luoghi più insospettabili.