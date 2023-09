Strappa la collanina d’oro a un’anziana e la fa cadere sulle scale della metropolitana, 20enne arrestato Una 92enne è stata fatta cadere sulle scale mobili della stazione Romolo della metropolitana da un 20enne che le ha strappato la catenina. Il giovane è stato rintracciato e arrestato. Con lui c’erano due amici, ora indagati.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 20enne è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di ieri, sabato 9 settembre, con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso. Il giovane, insieme a due amici che non avrebbero preso materialmente parte al colpo, ha strappato la collanina d'oro che una donna di 92 anni indossava alla fermata della metro Romolo di Milano facendola cadere sulle scale mobili. I tre sono stati rintracciati poco dopo a bordo di un autobus e non avevano più con loro la refurtiva.

La rapina alla stazione Romolo

È accaduto tutto pochi minuti prima delle 15 di sabato 9 settembre. I tre giovani si trovavano alla fermata della stazione Romolo, lungo la linea verde della metropolitana. Il 20enne si è accorto di un'anziana appena scesa da un treno e l'ha seguita fino alle scale mobili. A quel punto, il ragazzo l'ha strattonata per strapparle di dosso la collanina d'oro facendola, però, anche cadere.

Le telecamere di videosorveglianza della fermata hanno ripreso la fuga del 20enne e dei due amici. Poco dopo sono intervenute le Volanti della Questura e gli agenti sono riusciti a bloccare i tre che nel frattempo erano saliti a bordo della linea 91. Erano ormai arrivati in viale Tibaldi e si erano già disfatti della refurtiva.

Le condizioni della 92enne

Il 20enne, autore materiale della rapina, è stato arrestato. Per quanto riguarda i due che erano con lui, un 20enne e un 21enne, sono al momento indagati a piede libero.

La 92enne, invece, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Da quanto si è appreso, l'anziana avrebbe riportato un trauma cranico a causa della caduta, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.