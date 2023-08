Ragazzo 26enne strappa la collanina a una donna alla metropolitana e scappa, lo bloccano due passanti Un 26enne ha strappato la collanina a una donna alla stazione San Siro della metropolitana M5 di Milano. Il giovane, però, è stato bloccato e trattenuto fino all’arrivo della polizia da due passanti.

A cura di Enrico Spaccini

Un 26enne è stato prima bloccato da un paio di passanti e poi arrestato dagli agenti della polizia nel piano mezzanino della stazione della metropolitana M5 lilla di San Siro nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 agosto. Il giovane, infatti, aveva appena strappato la collanina che una donna di 64 anni portava al collo per poi provare a darsela a gambe. Il 26enne, una volta preso, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni e ricettazione.

Il furto della collanina alla stazione San Siro della metropolitana

Non erano ancora le 14 di venerdì quando il 26enne, cittadino egiziano, ha strappato una collanina dal collo di una donna che stava uscendo dal treno della metropolitana M5. La 64enne, dopo lo scippo, ha provato a seguire il ladro che nel frattempo stava scappando.

Alcune delle persone presenti alla stazione in quel momento si sono accorte di quanto stava accadendo. Tra queste, in particolare, due uomini sono riusciti a fermare la corsa del 26enne e, con l'aiuto di altri passanti, a trattenerlo fino all'arrivo della polizia che stava pattugliando via Arar.

Leggi anche Ragazzo di 20 anni insegue una donna incinta in un parcheggio e si masturba davanti a lei

Le condizioni della 64enne e le denunce per lesioni e ricettazioni

Il giovane è stato poi arrestato con l'accusa di furto con strappo. Per quanto riguarda la vittima, la 64enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in codice verde. Qui è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 10 giorni, a causa dell'abrasione al collo provocata dallo strappo della collanina.

Per questo motivo, il 26enne è stato denunciato anche per lesioni, oltre che per ricettazione poiché è stato trovato in possesso anche di un orologio con ancora la targhetta del prezzo attaccata.