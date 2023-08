Le punta la pistola e le strappa la collana: fermato un ragazzo di 24 anni A Milano un ragazzo di 24 anni è stato indagato perché ritenuto responsabile di aver derubato una collana a una donna di 40 anni dopo averle puntato una pistola.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 24 anni è stato fermato dagli agenti della Questura di Milano perché ritenuto responsabile di aver commesso un furto ai danni di una donna di quarant'anni. Non è stata però trovata la refurtiva: nonostante questo, il presunto ladro è stato portato in Questura ed è stato iscritto al registro degli indagati. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.

Il 24enne avrebbe puntato una pistola contro la donna

Al momento, infatti, sono ancora poche le informazioni relative a questo episodio. Quello che si sa, è che la vittima – nella mattinata di ieri, venerdì 4 agosto – si trovava in via Dezza, in zona Solari, insieme a un uomo di 67 anni. A un certo punto, intorno alle sette e venti, un ragazzo si è avvicinato alla coppia e li ha minacciati: avrebbe estratto una pistola e l'avrebbe puntata contro la donna.

Il 24enne è stato trovato dagli agenti: nessuna traccia della refurtiva

Avrebbe poi strappato la collana che la quarantenne aveva attorno al collo. L'uomo è poi scappato via. Le due vittime hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto, sono arrivati gli agenti della Questura che, una volta avuta una descrizione del ladro e svolto i rilievi del caso, si sono subito attivati per cercarlo. Trenta minuti dopo hanno trovato un ragazzo che corrispondeva esattamente alla descrizione fornita dalla coppia.

Si tratta di un ragazzo di 24 anni che attualmente è indagato per rapina: gli investigatori, però, non hanno trovato né la refurtiva né la pistola che, con ogni probabilità, potrebbe essere stata finta. L'uomo potrebbe quindi fornire maggiori dettagli su dove trovarli.