Donna investita da un autobus mentre attraversa la strada: è gravissima Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 settembre, una donna di 35 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a Limbiate (Monza e Brianza).

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 settembre, una donna di 35 anni è stata investita da un autobus mentre attraversava la strada. È successo a Limbiate, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. La 35enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano: è ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

L'incidente si è verificato pochi istanti dopo le 18.30 in via Dei Mille. La donna stava attraversando la strada. Non è chiaro se fosse o meno sulle strisce pedonali. Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso e poi hanno deciso di trasferire la 35enne al Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando di Limbiate. Gli investigatori hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.