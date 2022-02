Viaggio a Calvagese della Riviera, paese d’origine di Blanco: “È uno di noi, un esempio per tutti” È un giudizio unanime quello raccolto da Fanpage.it che si è recata a Calvagese della Riviera, paese natale di Blanco: “È un ragazzo gentile e disponibile”, dicono i suoi concittadini.

A cura di Redazione Milano

C'è gioia e felicità a Calvagese della Riviera, ma soprattutto orgoglio per quanto fatto da Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, al Festival di Sanremo. Il giovane artista, rivelazione del biennio 2020-2021, originario del paese in provincia di Brescia, è entrato nelle case di milioni di italiani che l'hanno scoperto anche grazie alla kermesse musicale italiana più importante dell'anno, trionfando. Nei cuori dei suoi concittadini, però, Blanco ci è entrato da prima che prendesse in mano un microfono, restandoci anche dopo la notorietà.

I concittadini di Blanco: È uno di noi, non se la tira per niente

È un giudizio unanime quello raccolto da Fanpage.it che si è recata a Calvagese. Tutti i concittadini di Blanco intervistati hanno parlato di "un ragazzo gentile e disponibile". Qualcuno cerca di svelarne i lati più privati, definendolo "timido e introverso", mentre altri ancora raccontano di come non si sia mai sottratto ad un autografo o una foto insieme: "Riccardo impersona un po' il sogno di ogni adolescente e dà tante speranze anche ai nostri che sono nati qui". Un altro cittadino di Calvagese, poi, non ha dubbi: "Lo conosciamo bene, è sempre qui al bar. È uno di noi, è molto alla mano e non se la tira per niente". Si sprecano gli elogi per la personalità e il carattere di Blanco: "Mi è sempre sembrato un bravo ragazzo – racconta un avventore del bar frequentato dall'artista -. L'ho ascoltato a Sanremo, hanno fatto dei falsetti perfetti". Infine, un'altra componente particolarmente apprezzata dai calvagesi è che "Blanco è orgoglioso di essere di Calvagese e di vivere ancora qui. Lo vediamo portare fuori il cane, a volte anche da solo", raccontano orgogliosi di avere un concittadino che "ha reso popolare il nostro paese".

(Interviste a cura di Davide Arcuri)