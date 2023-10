Vandali imbrattano la cupola della Galleria a Milano con la vernice nera: è il secondo raid in due mesi Altri giovani hanno messo a segno un colpo vandalico sulla cupola della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: è il secondo dopo quello dello scorso 7 agosto sul frontone Ottocentesco sempre della Galleria.

La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano

La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è stata ancora nel mirino di un attacco vandalico. Dopo il raid di alcuni ragazzi francesi lo scorso 7 agosto, altri giovani hanno messo a segno un colpo sulla cupola dell'Ottagono le ore scorse: si sono accorti un po' tutti, bastava alzare lo sguardo per vedere le evidenti scritte di vernice spray lasciate dai vandali.

Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, ma sembrerebbe che ancora una volta alcune persone non autorizzate si siano intrufolate – come riporta Il Giorno – negli edifici della Galleria fino ad arrivare a colpire e sfregiare uno dei luoghi simbolo della centralissima Milano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e per risalire all'identificazione dei ragazzi. Intanto si procederà con ripulire la cupola imbrattata con la vernice nera e con varie scritte.

Altro colpo vandalico lo scorso agosto

Lo scorso sette agosto sul frontone Ottocentesco della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è stato vandalizzato con una scritta verde proprio al centro della facciata: un piccolo gruppo di writer aveva dipinto alcune scritte con le bombolette spray. A realizzare tutto erano state tre persone: le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di identificarle. Tutto era stato realizzato davanti ai cittadini che passeggiavano in piazza Duomo: le persone urlavano loro di smettere, ma i giovani si sono allontanati una volta portata a termine la loro azione.

La polizia locale di Milano fin da subito aveva escluso la pista della rivendicazione politica: si era trattato di alcuni "tag" vergate con la bomboletta di vernice colorata, che nel mondo dei writer e della street art urbana rappresentano un segno di riconoscimento di un gruppo o di un singolo. La prima pista investigativa riporterebbe a un gruppo di ragazzi che hanno già agito in Francia.