Vandali imbrattano l’auto di Alessandro Greco con la vernice spray: “Tiktoker di me**a” Sulla fiancata dell’auto di Alessandro Greco è apparsa la scritta: “Tiktoker di me**a”. Il content creator, da oltre 2 milioni di follower su Tiktok, parla di un danno superiore ai mille euro.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Greco (frame da YouTube)

L'auto del tiktoker Alessandro Greco è stata vandalizzata da uno sconosciuto nella serata di martedì 19 settembre. Il content creator classe 2003 di Cassano Magnago (in provincia di Varese), che pubblica video su YouTube, dove conta più di un milione di iscritti, e TikTok, dove i follower superano i due milioni, lo ha scoperto solo grazie al messaggio di un'amica: "Hai visto cosa c'è scritto sulla tua auto?". Sulla fiancata del passeggero della sua Bmw era stato scritto con una bomboletta spray: "Tiktoker di me**a".

Danni da oltre mille euro

Greco, come ha raccontato a Varesenews, quella sera era andato a trovare un amico a Cassano Magnago. "Sono andato da lui senza rendermi conto di niente", ha detto. Poi l'amica che li stava raggiungendo ha riconosciuto la sua macchina, una Bmw color blu elettrico, e lo ha avvisato.

L'autore del gesto vandalico non ha ancora un nome, e forse non lo avrà mai. Quello che è certo, è che la fiancata dell'auto che aveva comprato solo lo scorso dicembre è tutta da riverniciare. Greco parla di un danno "da più di mille euro".

Leggi anche Appena guarito da un tumore deve aspettare un anno per poter fare la Tac per carenza di personale

"L'acquisto dell'auto è stato un investimento"

Per il content creator, però, non c'è solo il costo della riverniciatura da mettere in conto, ma anche l'interruzione della pubblicazione di alcuni suoi video che vedevano la Bmw assoluta protagonista. "Per me l'acquisto dell'automobile è stato un investimento anche lavorativo", ha spiegato il 20enne, "stavo realizzando una serie in cui mostravo le modifiche estetiche che le sto apportando".

Fino a quando non tornerà tutta blu, la Bmw dovrà rimanere ferma. Ancora oggi, però, Greco non sa chi sia stato a scrivere quegli insulti. Il motivo per cui ha agito lo sconosciuto, però, se lo immagina: "Credo forse per invidia", ha affermato, anche se ribadisce che "i miei video sono molto leggeri, non diffondo contenuti offensivi nei confronti di nessuno".