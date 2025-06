video suggerito

Scontro tra auto e moto a Nembro, morto un uomo: è Alessandro Morlotti Incidente stradale a Nembro (Bergamo). Un’automobile si è scontrata con una moto. Nell’impatto è morto un 53enne, che si chiamava Alessandro Morlotti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 28 giugno, si è verificato un incidente stradale a Nembro, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. Si tratta di un 53enne, che si chiamava Alessandro Morlotti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 10.30 sulla strada che da Nembro porta a Selvino. L'automobile, una Seat Ateca grigia, stava salendo da Nembro verso Selvino. Proprio mentre stava svoltando verso Lonno, si è scontrata con la moto Triumph che stava scendendo dall'altopiano. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero che è decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici, per il motociclista 53enne non c'è stato nulla da fare.

È morto sul colpo. La vittima si chiamava Alessandro Morlotti. Non si conoscono le condizioni del conducente dell'automobile. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per consentire tutte le operazioni, sono state chiuse le strade interessate. Nelle prossime ore si potrebbero avere nuove informazioni.