Va fuori strada con la moto, Ivan Cattaneo muore a 32 anni davanti agli occhi degli amici Ivan Cattaneo è morto a 32 anni durante una gita in moto sul lago di Garda: ha perso il controllo della moto in curva e si è schiantato contro il guardrail.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di ieri, sabato 23 dicembre, Ivan Cattaneo è morto durante una gita in moto con gli amici sul lago di Garda. Il ragazzo, di appena 32 anni, è uscito fuori strada all’altezza di una curva e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Ivan Cattaneo di Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 23 gennaio. Ma purtroppo la sua giovane vita è stata spezzata prima da un incidente stradale a bordo della sua Honda Cbr 1000. Ieri, approfittando del bel tempo di queste festività natalizie, ha deciso di andare a fare un giro in moto con i suoi amici.

I centauri avevano raggiunto l’Alto Garda ciascuno in sella alla propria motocicletta. Poi, procedendo in direzione di Rovereto (Trento), hanno percorso la galleria Tierno per imboccare la strada che porta al cavalcavia sopra l’Autostrada del Brennero. Ma è proprio in quel punto che la moto di Ivan si è improvvisamente piegata, facendolo sbavare contro il guardrail.

Gli amici che erano con lui hanno visto lo schianto e si sono resi subito conto della gravità della situazione. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono giunti sul posto nel minor tempo possibile. Il primo ad arrivare è stato l’elicottero del Pronto soccorso con a bordo il medico rianimatore, mentre la Polizia stradale bloccava il traffico.

Il medico ha tentato più volte di rianimarlo invano e alla fine non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Intanto gli agenti di Polizia hanno effettuato i necessari rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire le eventuali responsabilità.