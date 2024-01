Ragazzo di 18 anni muore dopo un incidente in moto: aveva resistito tutta la notte Dopo una notte di agonia all’ospedale Niguarda di Milano, è deceduto il 18enne che ha fatto un incidente in moto nella giornata di sabato 20 gennaio a Vittuone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 gennaio, è deceduto in ospedale il ragazzo di appena 18 anni che intorno alle 16 di ieri era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale con la moto. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma dopo circa 24 ore dallo schianto il suo cuore ha smesso di battere e, a quel punto, non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Milano a Vittuone, in provincia di Milano. Il ragazzo, a bordo della sua moto, si è schiantato contro un'auto all'altezza di un incrocio. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza. I volontari del 118 hanno subito recuperato il ragazzo e lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda.

Giunto in pronto soccorso, il paziente è stato preso in carico dai medici che hanno provato di tutto per salvargli la vita. Il 18enne ha quindi combattuto fra la vita e la morte per tutta la notte, fino a quando nel primo pomeriggio di oggi il suo cuore non ha smesso di battere. A quel punto i medici non avevano altra scelta che decretarne il decesso.

Intanto gli agenti della Polizia locale di Vttuone stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto al fine di individuare eventuali responsabilità nella morte del ragazzo, che era residente a Sadriano, un comune limitrofo.