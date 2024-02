Travolto da un’automobile e sbalzato dalla sella del suo scooter: morto un quindicenne Un ragazzo di quindici anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Pavia: si trovava in sella al suo scooter quando è stato travolto da un’automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 19 febbraio, un ragazzo di quindici anni è stato travolto da un'automobile mentre era in sella al suo scooter. Il giovane è stato sbalzato per diversi metri ed è stato ricoverato in gravissime condizioni. Purtroppo è morto in ospedale: i medici non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

La dinamica dell'incidente a Redavalle

Lo scontro si è verificato a Redavalle, comune che si trova in provincia di Pavia. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'adolescente stava percorrendo la strada statale 10 Padana inferiore quando, poco dopo le 15.30, si è scontrato con una Jeep Renegade. Sulla base dei rilievi svolti dagli agenti della polizia stradale, il veicolo stava superando un altro mezzo in un punto in cui però il sorpasso è vietato. Ha travolto la moto da cross che si trovava sulla stessa direzione e al centro della carreggiata.

Il conducente potrebbe essere indagato per omicidio colposo stradale

A causa dell'urto molto violento, il giovane è sbalzato dalla sella. Sono stati subito allertati i soccorsi. I medici e i paramedici del 118, inviati dalla sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno traferito il ragazzo al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso: era in arresto cardiaco. Lo hanno portato con le manovre di rianimazione ancora in corso.

Gli operatori sanitari hanno provato a salvarlo, ma dopo alcune ore è stato constato il decesso. La vittima avrebbe compiuto sedici anni il prossimo agosto. È possibile che il conducente dell'automobile venga indagato per omicidio colposo stradale.