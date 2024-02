Scontro auto moto nel Pavese, ferito un ragazzo di 17 anni: trovato in arresto cardiaco Scontro tra auto e moto in provincia di Pavia: un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Matteo. Era in arresto cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Redavalle, comune di appena mille abitanti della provincia di Pavia. Un'automobile si è scontrata con uno scooter. Un ragazzo di 17 anni ha riportato diversi ferite: è in gravissime condizioni. Il giovane è in pericolo di vita.

Il ragazzo è stato trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 15.30. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Sono arrivati con un'automedica e un'ambulanza. Dopo aver fornito tutte le prime cure sul posto, hanno trasferito l'adolescente in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia: è stato trovato l'arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato con le manovre di rianimazione in corso.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale

Oltre ai medici, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'intera dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire come sia avvenuto l'incidente. Soprattutto se all'origine ci sia una svista o un malore. Sulla base degli elementi raccolti, si potranno accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.