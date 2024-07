video suggerito

Esce di strada con l’auto e si ribalta in un campo: soccorso un ragazzo di 19 anni Incidente in mattinata ad Albavilla, in provincia di Como: un ragazzo di 19 anni è stato coinvolto un incidente con la sua auto. La vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente ad Albavilla, in provincia di Como. Tutto è successo questa mattina attorno alle 7 in via IX Agosto 1160. Cosa sia accaduto è ancora da chiarire ma la macchina del giovane sarebbe uscita fuori strada e si sarebbe ribaltata. Subito si sono attivati i soccorsi: i sanitari del 118 sono usciti in codice giallo con un'ambulanza della Sos Lurago. Il 19enne dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como: fortunatamente non si trova in gravissime condizioni. I carabinieri ora stanno lavorando per carcere di capire nel dettaglio quanto accaduto.

Nella mattina di ieri lunedì 22 luglio invece un grosso incidente con tamponamenti ha bloccato la Como-Bergamo: lo schianto è accaduto poco prima delle 7 lungo la statale 342, in via Nazionale, a Calco, in provincia di Lecco. Stando alla dinamica di quanto accaduto, l'impatto in via Nazionale sarebbe stato provocato da una Peugeot che avrebbe invaso la corsia opposta, urtando così frontalmente un furgoncino e l'altra auto che proseguivano in direzione inversa. In tutto i feriti sono stati sette, di cui tre hanno meno di 20 anni.