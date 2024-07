video suggerito

Maxi incidente a Calco, traffico in tilt tra Como e Bergamo e sette feriti: tre hanno meno di 20 anni Coinvolti tre mezzi e sette persone tra i 18 e i 62 anni. Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze in codice rosso: tre dei sette feriti hanno meno di 20 anni. L'incidente è avvenuto all'alba lungo la statale 342 a Calco (Lecco)

Un grosso incidente con tamponamenti a catena si è verificato stamattina all’alba sulla Como-Bergamo. Lo schianto è accaduto poco prima delle 7 lungo la statale 342, in via Nazionale, a Calco (Lecco).

Secondo le prime informazioni, l'impatto in via Nazionale sarebbe stato provocato da una Peugeot che avrebbe invaso la corsia opposta, urtando così frontalmente un furgoncino e l'altra auto che proseguivano in direzione inversa, verso il centro di Calco.

A bordo delle tre vetture coinvolte viaggiavano sette persone tra i 18 e i 62 anni. Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze in codice rosso: tre dei sette feriti hanno meno di 20 anni.

I vigili del fuoco, con due squadre del distaccamento di Merate, hanno liberato le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. La strada è stata inizialmente chiusa al transito e poi parzialmente riaperta a senso unico alternato. Pesantissime ancora adesso le ripercussioni sulla viabilità del tratto che collega Como e Bergamo.