Chi era il 18enne Manuel Zerbelloni: è morto in un incidente con la sua moto a Vittuone Il 18enne Manuel Zerbelloni è la vittima dello schianto tra la sua moto e un'auto nel pomeriggio di sabato 19 gennaio a Vittuone, nel Milanese: all'ordine dell'impatto una mancata precedenza.

A cura di Giorgia Venturini

Manuel Zerbelloni

Si chiamava Manuel Zerbelloni e aveva 18 anni l'ennesima vittima sulle strade lombarde. Il giovane è morto poche ore dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in sella alla sua moto nel pomeriggio di sabato 19 gennaio. Il 18enne era stato subito soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda dove è morto nella notte tra sabato e domenica. Ora tutta Sedriano, dove viveva con i genitori e la sorella, lo piange.

La polizia locale di Vittuone, dove è avvenuto l'incidente, è al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dei fatti. Sembrerebbe che Manuel stava guidando la sua moto ed era diretto verso casa quando all’altezza dell’incrocio fra via Milano e via Cisliano a Vittuone si è scontrato con una Dacia che viaggiava sulla corsia opposta ed era guidata da un uomo di 71 anni. All'origine dello schianto forse una mancata precedenza, tutto ancora però da accertare. Certo purtroppo è che l'impatto è stato violento e ha fatto cadere il giovane sull'asfalto provocandogli gravissimi traumi al torace che lo hanno fatto andare immediatamente in arresto cardiaco.

Sul posto si sono precipitati in pochi secondi i soccorritori della Croce Bianca che lo hanno rianimato prima di caricarlo su un elicottero del 118. Purtroppo Manuel Zerbelloni è morto poche ore dopo l'arrivo al Niguarda. L'uomo intanto è stato soccorso a accompagnato in ospedale a Magenta in codice verde.

A breve verranno disposti i funerali del giovane: Manuel era un grandissimo appassionato di moto. Il padre a Sedriano era conosciuto da molti perché era volontario della Croce Bianca del paese.