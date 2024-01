Incidente stradale a Lissone, 16enne si schianta con il suo motorino: è morto Un ragazzo di sedici anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lissone (Monza e Brianza): si è scontrato con il suo motorino con un’automobile. È morto due giorni dopo: troppo gravi le ferite riportate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella serata di sabato 27 gennaio un ragazzo di 16 anni si schiantato con il suo motorino a Lissone, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. La vittima, R.V., era originaria di Maccherio, territorio della Brianza. L'adolescente è stato ricoverato in ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo non c'è stato nulla da fare.

Lo scontro con un'automobile

L'incidente è avvenuto attorno alle 20.30. Il minorenne si trovava in sella al suo motorino quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un'automobile guidata da un uomo di settant'anni: il ragazzo ha fatto un volo di diversi metri per poi finire sull'asfalto. L'episodio si è verificato in via Di Vittorio. È stato subito lanciato l'allarme: la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

L'incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza

Il sedicenne, ex atleta dei Roller Macherio e studente dei Salesiani, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza: per due giorni è rimasto ricoverato, ma le ferite erano troppo gravi ed è deceduto. La sera dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Desio hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità: sembrerebbe che la causa sia una mancata precedenza. Bisognerà capire se non sia stata data dall'automobilista o dal sedicenne.

Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.