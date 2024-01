Accoltella la compagna a casa di un amico: “L’ha sfregiata sotto i miei occhi” Una donna di 34 anni è stata accoltellata dal compagno davanti agli occhi di un amico: l’avrebbe sfregiata per motivi economici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo ha accoltellato la compagna in casa di un amico in via Fratelli Roncelli ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, intorno alle 23.30.

Il tentato omicidio sarebbe avvenuto davanti agli occhi del proprietario dell'abitazione e di altri conoscenti. È stato proprio il padrone di casa a raccontare quei terribili momenti.

La possibile dinamica

La vittima era stata invitata in casa di un amico per bere un drink. Con loro c'erano altri conoscenti e il fidanzato della 34enne. Sulla base di quanto raccontato dal proprietario, i due avrebbero litigato per motivi economici. Avrebbero discusso per seimila euro che l'uomo aveva lasciato in una stanza e che non aveva più ritrovato: "Accusava lei di averli presi", precisa l'amico che si chiamerebbe Antonio.

"Eravamo seduti al tavolo e stavamo brindando. Il compagno era l'unico in piedi, in silenzio. A un tratto, mi ha abbracciato e ha detto: "Antonio, ora posso fare una cosa io?" Credevo volesse fare un altro giro. Invece, si è diretto al lavandino e ha preso un coltello tra i piatti sporchi della cena".

Si sarebbe poi scaraventato sulla donna: l'avrebbe afferrata per i capelli e provato a sfregiarla. La donna ha iniziato a chiedere aiuto, ma nessuno è riuscito a intervenire. Solo Antonio, dopo aver preso un paletto, gli avrebbe ordinato di lasciarla andare: "Ma ho dovuto desistere perché l'aveva fatta inginocchiare e l'aveva bloccata fra le sue gambe, puntandole il coltello alla gola: "Se ti avvicini, l'ammazzo", diceva".

"Lui le premeva la punta della lama contro il collo e io non ho potuto fare niente per proteggerla", spiega il 42enne.

La donna ha riportato 62 ferite

Nel frattempo qualcuno è riuscito a chiamare i carabinieri che hanno bloccato l'uomo. La vittima, che è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, è una donna di 34 anni: ha riportato ferite sulla faccia, le mani, i piedi e una coscia. Fortunatamente, nonostante la sua prognosi sia riservata, non è in pericolo di vita.

"Mi hanno detto che in ospedale l'hanno operata e le hanno contato 62 ferite", spiega l'amico. Ad accoltellarla è stato il convivente, un 35enne originario di Almè che avrebbe problemi di tossicodipendenza. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Almenno San Salvatore e portato in carcere dove è in attesa dell'interrogatorio di convalida.