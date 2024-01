Impugna un coltello da cucina e colpisce l’ex compagno: la ragazza era già stata denunciata Una ragazza di 27 anni ha accoltellato l’ex compagno a una spalla al termine di una lite: nei suoi confronti era già scattato il divieto di avvicinamento perché responsabile già di atti persecutori e lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri hanno arrestato una ragazza di 27 anni accusata di aver accoltellato l'ex compagno a una spalla. Per la 27enne sono scattate le manette in flagranza di reato per aver violato il divieto di avvicinamento: era stata già denunciata per atti persecutori, lesioni personali aggravate.

Stando alla ricostruzione dell'aggressore, la ragazza la sera del 3 gennaio si era presentata a casa dell'ex compagno dove era scoppiata l'ennesima lite culminata questa volta in tragedia: la 27enne ha impugnato un coltello da cucina e ha ferito l'ex compagno alla spalla. In poco tempo è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari in ambulanza e automedica e i carabinieri della stazione di Montodine, in provincia di Cremona. L'uomo è stato immediatamente soccorso sul posto prima del trasferimento in ospedale: non è in pericolo di vita.

La ragazza si trova in carcere a Brescia

Per la ragazza si sono aperte le porte del carcere di Brescia dove ora si trova a disposizione delle Procura di Cremona: il pubblico ministero dovrà tenere conto dei precedenti di lesioni e atti persecutori. Intanto il coltello è stato messo sotto sequestro, così come l'abitazione dell'ex compagno. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.