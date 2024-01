Agenti intervengono per difendere una donna dal compagno stalker: lei li aggredisce, arrestata Due agenti di polizia sono intervenuti in casa di una donna a Pavia per difenderla dal compagno, denunciato per stalker: la 31enne però li avrebbe aggrediti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, gli agenti della polizia di Pavia hanno arrestato una donna di 31 anni perché accusata di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: i poliziotti erano intervenuti nella sua abitazione per difenderla dal compagno che, in passato, era stato denunciato per stalking.

La 31enne li avrebbe però aggrediti: sulla base di quanto riportato fino a questo momento, avrebbe dato un morso alla mano di un poliziotto e ne avrebbe colpito un altro con un pugno.

L'intervento era stato richiesto da un vicino di casa della donna. L'uomo aveva notato la presenza del compagno che sapeva essere stato denunciato per stalking e che aveva ricevuto il divieto di avvicinamento. Gli agenti, appena arrivati nell'edificio, hanno chiesto alla 31enne di poter entrare in casa.

La donna avrebbe dato in escandescenze e avrebbe colpito i due poliziotti. L'investigatore che è stato ferito alla mano con un morso è stato trasferito in ospedale e dimesso con una prognosi di venticinque giorni. L'altro, invece, ha riportato una ferita guaribile con sette giorni di prognosi.

La 31enne ha poi spiegato di essere stata lei a chiamare il compagno perché gli avrebbe chiesto di portarle a casa alcune medicine. È stata comunque arrestata e portata in carcere: il giudice del tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto nei suoi confronti. Non è stato però previsto l'obbligo di misure cautelari. L'udienza è stata rinviata al prossimo 25 marzo.