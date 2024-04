Fingono di ferire un anziano e di soccorrerlo per poi derubarlo: come funziona la tecnica “ketchup”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si chiama "tecnica ketchup" quella che una banda di 5 malviventi mettevano in campo per derubare alcuni anziani. Ora per loro lo scorso mercoledì sono scattate le manette da parte della polizia di Stato per cinque cittadini colombiani di 24, 29 e 40 anni tra cui due donne di 25 e 41 anni: si dovranno difendere dall'accusa di furto aggravato. Il gruppo è stato individuato in piazzale Oberdan mentre si spartivano il contenuto di un portafoglio attorno a un cestino. A notare quello che stava accadendo sono stati i poliziotti della squadra anti borseggio della Squadra Mobile milanese.

Così alcuni poliziotti hanno pedinato i cinque, mentre altri hanno aiutato la vittima della rapina, un 70enne, che si era presentato al Commissariato di Lambrate a denunciare il furto. L'uomo ha raccontato che poco prima si trovava in piazzale Gobetti dove aveva prelevato 200 euro. A un certo punto si è accorto che era stato colpito alla spalle con una sostanza liquida di colore rosso, verosimilmente ketchup. Pochi secondi dopo è stato avvicinato da una coppia che si è proposta di aiutarlo, ma in realtà altro non hanno fatto che rubargli il portafoglio prima di allontanarsi velocemente. Tutto è stato ripreso e accertato dalle telecamere di video sorveglianza.

In poco tempo gli agenti sono riusciti a individuare i malviventi: all'interno della borsa della 41enne, hanno rinvenuto delle bustine di ketchup. Prima di essere bloccati, due di loro avevano provato a derubare un'altra vittima. Subito dopo l'arresto per loro si sono aperte le porte del carcere. A coordinare le indagini è la pm Francesca Crupi. Da accertare ancora quante sono state le rapine messe a segno dal gruppo criminale.