Sfregia la compagna durante una serata a casa di amici: "Lei urlava, ma nessuno dei vicini è intervenuto" Una 34enne di Almenno San Bartolomeo (Bergamo) è stata sfregiata dal compagno davanti a un gruppo di amici, durante una serata in casa. "Non ho mai assistito a nulla di simile. Il referto dell'ospedale riferisce che è stata colpita per 62 volte", le parole di un testimone. "Impossibile fermarlo, era una furia"

Le urla fortissime, mentre una 34enne veniva sfregiata con una lama e ripetutamente minacciata dal compagno coetaneo. "Ma nessuno dei vicini è intervenuto", è il racconto dell'amico che in quel momento si trova con loro, in un appartamento di Almenno San Bartolomeo (Bergamo), durante una serata in compagnia di altre persone. "Io gli dicevo di lasciarla andare però lui la teneva bloccata fra le sue gambe in un angolino dell’appartamento, puntandole il coltello alla gola: Se ti avvicini, la ammazzo, mi diceva”. La donna ha riportato gravi ferite e si trova in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato invece dai Carabinieri il fidanzato.

"Non ho mai assistito a nulla di simile, è stata una mezzora di follia. Il referto dell’ospedale dice che è stata colpita per 62 volte", sono oggi le parole dell'amico testimone a BergamoNews, dopo il fatto avvenuto lo scorso 3 gennaio. "Sono molto dispiaciuto, perché non sono riuscito a proteggerla come volevo". A far scattare la furia dell'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato l'ammanco di qualche migliaio di euro nella casa che i due condividevano: una discussione nata insomma per soldi, e degenerata in una folle aggressione davanti agli occhi di amici e conoscenti che in quel momento stavano bevendo un drink. "Accusava lei di aver preso i 6mila euro che aveva lasciato nella stanza da letto".

"Ancora mi viene la pelle d’oca. L'ha afferrata per i capelli e ha iniziato a sfregiarla. Impossibile fermarlo, era impazzito", conclude il testimone. "Per fortuna quando abbiamo chiamato i Carabinieri sono arrivati in pochi minuti, e lo hanno messo a terra e ammanettato". Ma resta l'amarezza per l'indifferenza delle persone intorno a loro. "Io sono uscito in strada, ho anche preso un paletto in ferro". Non c'è nessuno. "Sono uscito una seconda volta, e le forze dell'ordine erano arrivate".