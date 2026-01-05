Va al pronto soccorso di Pavia per una visita e il suo camper esplode nel parcheggio: indaga la polizia

Il camper esploso nel parcheggio del policlinico San Matteo di Pavia

Un camper parcheggiato vicino al policlinico San Matteo di Pavia è stato distrutto da un incendio scoppiato questa mattina, lunedì 5 gennaio. Il proprietario del mezzo, un uomo di 40 anni, in quel momento era al pronto soccorso per una visita e a dare l'allarme sono stati alcuni operai che stavano lavorando su un traliccio della zona. Del veicolo è rimasto solo lo scheletro, ma nessun'altra vettura è stata intaccata dalle fiamme. Sull'origine del rogo stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. Al momento l'ipotesi più probabile è quella del malfunzionamento dell'impianto a gas, ma non è stata esclusa quella del rogo.

Gli operai hanno chiamato il 112 perché, mentre lavoravano su un traliccio, hanno sentito un'esplosione e visto il fumo salire dal parcheggio collocato lungo la via privata Campeggi, vicino al policlinico di Pavia. Là c'era un Citroen camperizzato che stava andando a fuoco, con le fiamme che lo hanno avvolto in pochi istanti. I vigili del fuoco del Comando pavese sono intervenuti con tre squadre, l'autopompaserbatoio e un'autobottepompa e in poco tempo hanno spento l'incendio. Il veicolo, era parcheggiato all’ombra del cavalcavia della tangenziale, ne è uscito completamente distrutto, ma il rogo non ha danneggiato nessun'altra auto.

Il proprietario del camper è un uomo di 40 anni residente a Campospinoso, che poco prima si era recato al pronto soccorso per farsi visitare in seguito a una caduta. Stando a quanto appreso dagli agenti di polizia che si sono occupati dei rilievi, aveva acquistato il mezzo all'incirca un mese fa. Per il momento, la causa più probabile del rogo pare essere il malfunzionamento del cucinotto a gas. I vigili del fuoco, insieme alla polizia locale, sono ancora al lavoro per accertare l'origine dell'incendio e al momento non è stata esclusa l'ipotesi del gesto doloso.