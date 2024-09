Va a fuoco un capanno di una cascina a Lodi: 7 cani da caccia muoiono tra le fiamme

video suggerito

Sette cani da caccia sono morti nell'incendio che ha coinvolto un capanno a Cascina Vigadore (Lodi). I vigili del fuoco hanno provato a salvarli, ma il pellet custodito nelle vicinanze ha alimentato le fiamme.

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio del capannone a Cascina Vigadore (foto da vigili del fuoco)

Un capanno ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre, a Cascina Vigadore (in provincia di Lodi). I vigili del fuoco sono intervenuti nel giro di pochi minuti, ma le fiamme hanno presto invaso l'intera struttura. Al suo interno c'era anche un box che conteneva sette cani da caccia. Nonostante gli sforzi dei pompieri, gli animali sono morti a causa del rogo. Sono ancora in corso le indagini per capire cosa abbia generato l'incendio ed è probabile che sia stato un cortocircuito all'interno del magazzino provocato dal maltempo.

L'incendio è divampato intorno alle 17 del 5 settembre. Le fiamme sarebbero partite dal ricovero attrezzi del capanno, un deposito in zona Cascina Vigadore (nelle campagne della provincia lodigiana), e in pochi minuti hanno avvolto l'intera struttura. Stando a quanto emerso durante gli accertamenti, la rapida propagazione del rogo è stata possibile a causa del pellet che era stipato all'interno del capanno.

Così, le fiamme hanno distrutto il capanno compreso il box per cani. Per i vigili del fuoco, arrivati dal Comando provinciale di Lodi e dal distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano con autopompa e autobotte, sarebbe stato impossibile salvare i sette animali che erano custoditi al suo interno.

La polizia locale è intervenuta sul posto insieme ai pompieri. Una volta terminate le lunghe operazioni di spegnimento, gli agenti hanno effettuato un primo sopralluogo per una prima valutazione dei danni e per capire cosa abbia scatenato l'incendio. Stando a una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, provocato dal maltempo che ha colpito la regione Lombardia nelle scorse ore.