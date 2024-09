video suggerito

A fuoco una concessionaria e un’officina a Barbata, distrutte 6 auto: si indaga sulle cause Un incendio è scoppiato nella tarda serata del 4 settembre in un’officina di Barbata (Bergamo). Le fiamme si sono propagate fino alla vicina concessionaria di auto usate, distruggendo 6 vetture. Non è esclusa l’ipotesi origine dolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, in un'officina di via Leonardo da Vinci a Barbata (in provincia di Bergamo). Le fiamme, che si sono propagate anche nella vicina concessionaria di auto usate, hanno bruciato in tutto sei auto e diversi pneumatici. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. L'intera area è stata sottoposta a sequestro, in quanto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per risalire alla causa del rogo. È probabile si sia trattato di un corto circuito, ma l'ipotesi di incendio doloso non è esclusa.

L'allarme è scattato alcuni minuti dopo le 22 del 4 settembre. Sul posto, nella zona artigianale di via Leonardo da Vinci, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: due da Romano, poi una da Bergamo, Treviglio, Dalmine, Chiari e Palazzolo. Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero scoppiate all'interno dell'officina, distruggendo quattro auto e diversi pneumatici.

Nel corso della notte, il rogo si è propagato all'esterno, coinvolgendo la vicina concessionaria di auto usate e distruggendo altre due vetture. Non sarebbe stata toccata dalle fiamme l'area dedicata all'esposizione. Sul posto è stata fatta arrivare anche un'ambulanza, ma non risultano feriti.

La polizia stradale di Treviglio è intervenuta per i vari sopralluoghi. L'area è stata sottoposta a sequestro e sono ancora in corso le indagini per risalire all'origine delle fiamme. Uno dei due titolari dell'officina sostiene che possa essersi verificato un corto circuito, probabilmente dalla centralina di una delle auto o dall'impianto elettrico della struttura. Le indagini sono ancora in corso e non è stata esclusa l'ipotesi di origine dolosa.