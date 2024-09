video suggerito

Va a fuoco il tetto di un capannone nel Comasco: due operai finiscono in ospedale Poco dopo le 11 a Cirimido, in provincia di Como, è scoppiato un principio di incendio sulla copertura di un capannone. Due operai che erano al lavoro sono finiti in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura poco dopo le 11 a Cirimido, in provincia di Como. Stando alle prime informazioni oggi 3 settembre in via Europa è scoppiato un principio di incendio sulla copertura di un capannone. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e quelli del distaccamento di Appiano Gentile e in poco tempo hanno spento le fiamme evitando che l'incendio avanzasse per tutto il fabbricato.

Due operai di 23 e 46 anni sono stati portati in ospedale: i due stavano lavorando per la ditta che stava effettuando lavori di isolamento in copertura proprio sul tetto che poi è andato a fuoco. Subito sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale a Tradate: sono stati presi in cura perché hanno respirato i fumi della combustione. Fortunatamente non sono in gravi condizioni.