Incendio a San Donato Milanese, in fiamme un edificio in costruzione: l'altissima colonna di fumo Incendio questa mattina mercoledì 11 settembre in zona San Donato Milanese. Ad andare in fiamme è stato un edificio in costruzione nei pressi degli uffici Eni: il rogo forse originato da una catasta di parquet posizionata al piano terra.

Un incendio, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato questa mattina mercoledì 11 settembre in zona San Donato Milanese, alle porte di Milano, all'interno del cantiere di via Fabiani dove il Gruppo Caltagirone sta realizzando una serie di palazzine.

Ad andare in fiamme è stato un edificio in costruzione, a due passi dagli uffici Eni e Snam: si tratterebbe di un complesso di due palazzine. Secondo quanto ricostruito al momento, il rogo avrebbe avuto origine da una catasta di parquet o di pedane in legno posizionata al piano terra.

Non ci sarebbero feriti né intossicati tra gli operai che stavano lavorando al cantiere. Sul posto, nel frattempo, sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Milano.