Scoppia un incendio in un palazzo di sei piani a Brescia: 17 persone intossicate, portate in ospedale In una palazzina di sei piani in via Monte Cengio 18 a Brescia è scoppiato un incendio: 21 persone sono state soccorse dal personale di Areu sul posto, di cui 17 sono state portate in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Altro incendio in un appartamento in Lombardia. Questa volta è rimasta coinvolta una palazzina di sei piani in via Monte Cengio 18 a Brescia. L'allarma al 112 è scattato verso le 8.21 di oggi giovedì 19 settembre. L'edificio è stato fatto evacuare in poco tempo: 21 persone sono state soccorse dal personale di Areu sul posto. Di queste 17 sono state trasferire n ospedale in codice giallo o verde per aver inalato fumo. Sono stati portati all'ospedale Civili di Brescia, all'ospedale Città di Brescia, al Poliambulanza di Brescia e al Sant'Anna della stessa città. Nessuna di loro fortunatamente è in gravi condizioni.

Sul posto in poco tempo sono arrivati in mezzo di Coordinamento AREU, un'automedica, quattro ambulanze e diverse squadre dei vigili del fuoco. Ora si sta cercando di capire la causa del rogo: sono in corso ancora tutti gli accertamenti del caso.

Sempre nella giornata di oggi 19 settembre è divampato un incendio in un capannone industriale che si trova in zona Palmanova a Milano. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, le fiamme sono scoppiate intorno alle 6.30. C'era il rischio che all'interno ci fossero persone imprigionate dal momento che questa struttura di solito viene utilizzata per la notte dai senza fissa dimora. Fortunatamente tutti sono riusciti a uscire in tempo, nessuna persona è rimasta coinvolta.